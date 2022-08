Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie verlor um 03.08.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 193,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 192,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 192,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.556 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,25 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 153,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 204,56 EUR angegeben.

Am 06.05.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.405,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 05.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 11,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

