Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 258,30 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 258,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 255,60 EUR. Bei 262,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.547 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2023 auf bis zu 281,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 8,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

