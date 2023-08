Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 258,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 258,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 255,60 EUR aus. Bei 262,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.180 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 285,33 EUR.

Am 04.05.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.363,00 EUR – ein Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.266,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

