Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 259,70 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 259,70 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 262,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.620 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 8,32 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,33 EUR an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

