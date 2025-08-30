Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1.758,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.758,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.768,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.760,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.275 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 10,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 279,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.879,43 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,60 EUR je Rheinmetall-Aktie.

