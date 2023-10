Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 237,30 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 237,30 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,10 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.686 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 296,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent gesteigert.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

