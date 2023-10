Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 239,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 239,00 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 238,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.750 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Gewinne von 17,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 142,65 EUR. Abschläge von 40,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,39 Prozent auf 1.498,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Montagnachmittag nach

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

So schätzen die Analysten die Zukunft der Rheinmetall-Aktie ein