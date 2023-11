Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 275,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 275,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 276,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 272,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.397 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,05 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 44,47 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 297,14 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,07 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

