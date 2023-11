Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 266,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 266,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 265,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 182.659 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,51 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 153,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 297,14 EUR.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.498,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.408,00 EUR in den Büchern standen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,07 EUR fest.

