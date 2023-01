Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 197,90 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 194,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 198,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.479 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,16 Prozent. Am 04.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 132,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 231,13 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.11.2022. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.415,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 16.03.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

