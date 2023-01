Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 199,95 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 194,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 198,70 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 106.918 Aktien.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2022 auf bis zu 85,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 134,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,13 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.11.2022. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.415,00 EUR – ein Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.258,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

