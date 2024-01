Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 299,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 299,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 299,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 297,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.681 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 300,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,14 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.758,00 EUR – ein Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.415,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,67 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rheinmetall-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX

DAX aktuell: DAX notiert zum Start im Plus