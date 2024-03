Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stärker

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 431,70 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 431,70 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 436,50 EUR zu. Mit einem Wert von 436,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.427 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 436,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 47,53 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,00 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.758,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Aktie aus.

