Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 1.167,00 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 1.167,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.201,00 EUR. Mit einem Wert von 1.200,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 60.445 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.201,00 EUR) erklomm das Papier am 04.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 2,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2024 bei 402,00 EUR. Mit Abgaben von 65,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,54 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 884,25 EUR angegeben.

Am 07.11.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

