Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag stärker

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 279,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 279,70 EUR. Bei 277,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 73.790 Stück.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 279,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,45 EUR am 17.09.2022. Mit Abgaben von 98,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 16.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 84,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.321,00 EUR ausgewiesen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 14,26 EUR im Jahr 2023 aus.

Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall plant Reparatur und Wartung von ukrainischen Waffen in Rumänien

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Akties höher: Rheinmetall-Vorstandschef im Gespräch mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

