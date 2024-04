Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 536,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 536,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 538,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 535,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 278.967 Stück.

Bei 538,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,41 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 136,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 502,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Das EPS wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 6,70 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2.557,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 02.05.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,57 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

