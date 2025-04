Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rheinmetall

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.343,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 1.343,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.337,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.352,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 290.097 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.483,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 10,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 67,42 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,29 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.281,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,44 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent auf 3,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,86 EUR fest.

