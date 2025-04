Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 1.310,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 1.310,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.281,50 EUR aus. Bei 1.352,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 567.234 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei 1.483,00 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Abschläge von 66,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.281,78 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 12.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 10,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,16 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 29,86 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

