Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 254,80 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 254,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 256,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 39.331 Aktien.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 9,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2022 Kursverluste bis auf 140,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,88 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 287,33 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 1,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.266,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.363,00 EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,29 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Plus: Deutsche Bank belässt Rheinmetall auf 'Buy'

Die Expertenmeinungen zur Rheinmetall-Aktie im Juni 2023

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick