Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 263,10 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 263,10 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 263,90 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 127.824 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 46,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 285,33 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.363,00 EUR im Vergleich zu 1.266,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

