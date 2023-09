Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 248,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 248,60 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 250,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 249,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.514 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,15 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.09.2022 Kursverluste bis auf 140,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 285,33 EUR.

Am 10.08.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,97 EUR je Aktie.

