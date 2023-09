Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 249,70 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 249,70 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 250,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 249,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 2.668 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 43,75 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,33 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

