Rheinmetall im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

04.09.25 09:25 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 1.729,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.730,50 EUR -28,00 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 1.729,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.726,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.756,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.329 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,40 Prozent zulegen. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.879,43 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
