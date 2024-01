Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 303,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 303,90 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 302,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 304,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.567 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 305,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2024). Gewinne von 0,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2023 (198,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 34,85 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 337,14 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.415,00 EUR umgesetzt worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen