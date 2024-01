Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 304,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 304,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 302,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 304,90 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.316 Stück gehandelt.

Am 05.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 305,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,36 Prozent wieder erreichen. Am 05.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 337,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

