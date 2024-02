Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rheinmetall

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 327,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 327,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 324,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 329,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 206.568 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 337,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 3,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 222,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 32,11 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 342,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.415,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,69 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

