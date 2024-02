Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 330,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 330,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 331,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 329,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.865 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (337,90 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,39 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 222,40 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 48,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 342,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,69 EUR fest.

