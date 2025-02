Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 753,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 753,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 750,20 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 754,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.110 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 774,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 328,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,54 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 751,38 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,38 EUR im Jahr 2024 aus.

