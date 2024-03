Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 434,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 434,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 435,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 430,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.988 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2024 auf bis zu 436,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,46 Prozent. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 91,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 394,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Hat die Rheinmetall-Aktie noch weiter Luft nach oben?

Rheinmetall-Aktie gewinnt leicht: Millionenschwerer Munitions-Auftrag

So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein