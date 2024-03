Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 430,50 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 430,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 432,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 430,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 11.901 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 436,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 47,39 Prozent sinken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,06 EUR je Rheinmetall-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,08 EUR je Rheinmetall-Aktie.

