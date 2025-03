Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schießt am Mittwochnachmittag hoch

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 1.187,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 1.187,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.192,50 EUR an. Bei 1.171,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 482.415 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.201,00 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 1,12 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 402,00 EUR am 11.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 946,75 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Rheinmetall die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,35 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

