Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1.136,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 1.136,00 EUR. Bei 1.173,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 1.171,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.616 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 1.201,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 5,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2024 bei 402,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 182,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,54 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 946,75 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,35 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

