Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Um 11:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 265,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 257,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 434.120 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,51 Prozent. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 89,25 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,75 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 16.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,70 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.321,00 EUR – ein Plus von 84,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.258,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 03.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall erhält Aufträge für Elektroauto-Bauteile von Geely

Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall plant Reparatur und Wartung von ukrainischen Waffen in Rumänien

März 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Rheinmetall-Aktie

