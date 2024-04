Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 537,00 EUR an der Tafel.

Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 537,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 537,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 525,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 535,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 320.832 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 538,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 57,82 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 502,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.03.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.557,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

