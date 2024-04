Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagvormittag südwärts

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 535,80 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 535,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 532,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 535,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 21.198 Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 538,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 57,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 502,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 8,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.557,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.321,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

