Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 262,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 266,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 264,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222.471 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 6,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 87,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 16.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 6,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.321,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 14,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

