Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 1.907,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 1.907,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.916,50 EUR. Bei 1.820,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 219.532 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 1,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 77,06 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,39 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.793,71 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

