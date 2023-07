Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Mittag

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 250,80 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 250,80 EUR. Bei 247,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,20 EUR. Zuletzt wechselten 47.774 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 10,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Abschläge von 44,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 287,33 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 04.05.2023. Das EPS belief sich auf 1,15 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent auf 1.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.266,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,22 EUR je Rheinmetall-Aktie.

