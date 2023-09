Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag im Plus

Rheinmetall im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 249,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,6 Prozent auf 249,10 EUR. Bei 250,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 246,90 EUR. Bisher wurden heute 32.351 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 12,93 Prozent wieder erreichen. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 43,62 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,33 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.498,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BAE Systems-Aktie gewinnt: BAE Systems unterzeichnet Vertrag mit der Ukraine