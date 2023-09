Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 248,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 248,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 250,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 246,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.958 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 281,30 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 11,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 43,53 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,33 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

