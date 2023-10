Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 233,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 233,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 234,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 4.465 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 142,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 38,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 296,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.498,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.408,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX