Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 280,90 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 280,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 280,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 283,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.928 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 173,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 38,20 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 EUR, nach 1,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,78 EUR je Rheinmetall-Aktie.

