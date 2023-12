Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 284,40 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 285,00 EUR aus. Bei 283,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.092 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (173,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 38,96 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.415,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 14.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

