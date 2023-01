Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag gefragt

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 207,60 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 209,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.652 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 07.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 141,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 231,13 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent auf 1.415,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.258,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.03.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

