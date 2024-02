Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 332,60 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 332,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 333,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 329,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107.800 Rheinmetall-Aktien.

Bei 337,90 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,40 EUR. Dieser Wert wurde am 06.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,13 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 342,00 EUR.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,69 EUR je Rheinmetall-Aktie.

