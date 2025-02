Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 716,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 4,4 Prozent auf 716,00 EUR nach. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 709,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 757,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 593.747 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 774,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 8,21 Prozent Luft nach oben. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 329,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,54 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 751,38 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,38 EUR je Aktie belaufen.

