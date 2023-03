Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 255,60 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 256,50 EUR an. Bei 253,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 211.068 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2023 bei 257,60 EUR. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,70 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 89,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 254,25 EUR.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.415,00 EUR – ein Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.258,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall erhält erstmals Auftrag für Elektro-Truck-Komponenten - Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer kaufen

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Nach Commerzbank auch Rheinmetall im DAX erwartet - Wechsel auch in MDAX, SDAX und TecDAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com