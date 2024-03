Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 433,50 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 433,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 428,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 440,10 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 222.821 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (441,10 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2024. 1,75 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 47,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,06 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 394,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.758,00 EUR im Vergleich zu 1.415,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel: So performt der LUS-DAX aktuell

Handel in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Hat die Rheinmetall-Aktie noch weiter Luft nach oben?