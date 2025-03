Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 1.183,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1.183,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.175,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.214,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 216.773 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.218,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 2,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 402,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 946,75 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,01 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Finanzpaket schiebt Bau- und Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT, HOCHTIEF, Bilfinger und Heidelberg Materials an

Investment-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Rheinmetall-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats