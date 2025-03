Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Donnerstagnachmittag ab

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1.195,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1.195,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.173,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.214,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 365.702 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 1.218,50 EUR. 1,97 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.03.2024 auf bis zu 402,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 66,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,54 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 946,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,01 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

